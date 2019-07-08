30 Июля 2020
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Сергей троицкий (ПАУК) (2013) | Фото:Накануне.RU

Сергей "Паук" Троицкий устроил дебош в московском аэропорту

Лидер металл-группы "Коррозия металла" снова отличился в плохом смысле слова. Сергей "Паук" Троицкий устроил дебош в подмосковном аэропорту Жуковский.
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По данным телеканала РЕН ТВ, музыкант буянил и даже рукоприкладствовал: он попытался ударить представителя авиакомпании "Уральские авиалинии".

Вот как видит ситуацию пресс-секретарь Троицкого: "Мы приехали в аэропорт Жуковский. Неожиданно выяснилось, что перепутали билеты на даты. Купили новые билеты, один дорогой — за 28 тыс. руб. И тут выяснилось, что к нам должен подойти какой-то представитель".

Представитель артиста утверждает что, сотрудник авиакомпании заявил, мол, на борт самолета Троицкий не попадет "из-за амбре". Такое положение вещей Паука не устроило. Он начал буянить и ударил представителя авиакомпании стойкой. При этом музыкант находился явно в нетрезвом состоянии, запинался и путал слова.

Как рассказал пресс-секретарь, Троицкий и его спутница пытались попасть на дипломатическое мероприятие на Кипре, однако билеты пришлось вернуть.

"Нам отдали деньги за билет за исключением 4 тыс. руб. — это доплата за багаж и кассовые сборы", — заявил представитель Троицкого.

При этом сам Паук считает, что стал жертвой "мошеннической схемы по невозврату билетов".

"Получается, авиакомпания — это какие-то ростовщики и антисоциальные элементы", — заключил Троицкий.

Последний инцидент с участием Троицкого произошел всего три недели назад. В середине июня полицейские остановили артиста в подмосковных Мытищах в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался и не стал признавать свою вину.

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Сергей "Паук" Троицкий устроил дебош в московском аэропорту

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Теги: серей паук троицкий, дебош, уральские авиалинии



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