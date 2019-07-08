Автобусный маршрут "Пермь II - Пермь I" включили в перечень маршрутов с бесплатной пересадкой

В Перми увеличилось число маршрутов городского транспорта, на которых можно совершить одну бесплатную пересадку, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Перми. В число маршрутов с бесплатной пересадкой добавились автобусные направления, которые заменили троллейбусы. Это маршрут №30 "Микрорайон Парковый – площадь Дружбы" и №50 "Улица Гусарова – станция Пермь II". Также бесплатную пересадку можно совершить на автобусе №2 "Пермь II - Пермь I".

Пассажирам этих маршрутов отводится 40 минут, чтобы совершить бесплатную пересадку.

Напомним, также бесплатная пересадка действует на автобусах №3, 7, 9, 11, 23, 36, 46, 62 и трамваях. Пассажирам маршрутов №34 и 60, следующих из отдаленных районов города, для бесплатной пересадки дается 60 минут.

Проект пилотный. В случае успеха, весь общественный транспорт Перми будет переведен на систему бесплатных пересадок. Произойдет это не раньше 1 августа 2020 года. К этому времени городские власти заключат контракты с перевозчиками на все городские маршруты общественного транспорта.