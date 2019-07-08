На Ямале горят 50 га леса

На Ямале огнём охвачены десятки гектаров леса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

В регионе действует один лесной пожар на площади в 50 га. Всего с начала сезона возгораний зарегистрированы 52 очага на площади в 585,5 га.

Напомним, летом 2017 г. округ пережил серьёзное испытание – горели десятки тысяч га леса. В регионе пришлось ввести режим ЧС, призывая на помощь спасателей из других регионов. Тушили огонь, в частности, из самолётов Бе-200, один вылет которого стоил от 500 тыс. до 1 млн руб.. Эксперты назвали такую борьбу со стихией неэффективной.