30 Июля 2020
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Яна Рудковская Александр Плющенко Гном Гномыч (2018) | Фото:youtube.com

"Был бы сын бездарь – пошел бы в футбол": продюсер Яна Рудковская дала фееричное интервью

В сети в очередной раз обсуждают интервью гранд-дамы отечественного шоу-бизнеса, продюсера Яны Рудковской. 44-летняя экс-супруга шурина Юрия Лужкова, ныне воспитывающая в браке с Евгением Плющенко шестилетнего сына Александра, рассказала о талантах сына в интервью изданию "Собеседник".

"Я недавно послушала интервью своего друга Филиппа Киркорова. Он сказал, что, если вдруг поймет, что у его ребенка есть вокальный талант, будет его развивать. В противном случае о сцене не может быть и речи. История с последним "Голосом" показала, что насильно мил не будешь. И второе: не надо бежать впереди паровоза. Сейчас мой Сашенька готовит новую программу, с которой будет кататься в следующем сезоне (мальчик занимается фигурным катанием - прим. ред.). Я думаю, что нас закидают камнями за ее название: "Танго любви". Наверняка будут говорить: "Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?" Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошел бы в футбол".

Далее Яну спрашивают: а что, если бы и с футболом у мальчика не получилось?

"Тогда в хоккей, - невозмутимо отвечает Рудковская. - Или же просто учиться в школу. Но у него талант к фигурному катанию. Хотя одного таланта мало. Надо еще 6–7 часов в день пахать на льду, если ты хочешь чего-то добиться".

Примечательно, что один из старших сыновей Рудковской – Николай – с детства занимался футболом.

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"Был бы сын бездарь – пошел бы в футбол": продюсер Яна Рудковская дала фееричное интервью

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Теги: яна рудковская, александр плющенко, талант, фигурное катание, футбол



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