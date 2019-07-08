Семья Бута опасается возможных провокаций во время поездки в США

Родственники Виктора Бута прилетят в США, где россиянин отбывает 25-летний тюремный срок, 8 сентября, сообщила "Известиям" супруга Бута – Алла.

По ее словам, обратные билеты куплены на 28 октября, но сроки пребывания в США могут быть продлены, если миграционные службы страны позволят сделать это.

Ранее Алла Бут рассказала, что она вместе с дочерью прошли собеседование на получение визы 12 сентября, но "пока никакого ответа с американской стороны не получили". В конце января МИД России направил США соответствующую ноту с требованием исправить положение.

Родные Бута надеются, что во время пребывания в Нью-Йорке они смогут проживать на территории российского генконсульства, чтобы избежать каких-либо провокаций.

"Я надеюсь, что после прилета нас встретят российские дипломаты, поскольку опасаюсь повторения ситуации моего первого визита к Виктору. Тогда меня допрашивали почти 10 часов, обыскивали все вещи и даже делали копии с электронных гаджетов", - заявила Алла Бут.

Напомним, в 2008 году, на основании ордера, выданного местным судом по запросу США, в Таиланде был задержан россиянин Виктор Бут. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

В конце 2012 года Виктор Бут просил американские власти передать его российской стороне для отбывания наказания в РФ, однако ему было отказано.