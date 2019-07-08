30 Июля 2020
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протестующие рядом со зданием Парламента Грузии в Тбилиси (2019) | Фото: REUTERS

Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановил вещание

Грузинский телеканал "Рустави 2" сообщил о приостановке вещания. В телекомпании считают, что МВД Грузии не может обеспечить безопасность журналистов.

Напомним, ранее у здания канала собрались участники стихийного митинга, требующие уволить руководство "Рустави 2" и телеведущего Геогрия Габуния. В телекомпании утверждают, что участники митинга кидали в здание различные предметы и угрожали ворваться внутрь.

Как сообщало Накануне.RU, Габуния в эфире своей авторской программы нецензурно обругал российского президента на русском языке. Руководство канала, в свою очередь, заявило, что извиняться не будет, хотя и не поддерживает мат в эфире.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные заявления телеведущего канала "Рустави 2". "Президент Грузии однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на "Рустави 2". Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряжённости в стране, с Россией и в регионе", — написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.

20 июня в Тбилиси начались антироссийские волнения. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которую глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов провел в кресле главы парламента. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства. Акции протеста продолжились и на следующий день. В результате президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения с Грузией с 8 июля.

 

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Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановил вещание

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Теги: рустави 2, вещание, георгий габуния, грузия



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