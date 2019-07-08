В Нефтеюганске больному ребёнку отказались выдать жизненно необходимые лекарства

Следователи проверят информацию о том, что в Нефтеюганске ребёнку с редкой генетической болезнью отказали в выдаче лекарств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Сообщается, что информация об этом прозвучала на федеральном уровне. Сотрудники СК начали проверку. По данным Росздравнадзора, который организовал свою проверку ситуации, речь идёт о миодистрофии Дюшенна, а в лекарствах ребёнку якобы отказал суд.

Отметим, болезнь названа в честь французского врача-невролога Гийома Бенжамена Армана Дюшена. Основное её проявление – слабость мышц, затруднения при движениях с детского возраста, которые прогрессируют с течением времени. Признаками этого заболевания являются специфическая походка и осанка больного, позднее начало ходьбы, ухудшенная по сравнению со сверстниками речь. Болеют в основном мальчики.