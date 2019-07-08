Екатеринбург: Путин в народе, девушка в обмороке

В Екатеринбурге проходит саммит GMIS, на который прибыл Владимир Путин.

10.12 В УрФУ рассказали о состоянии девушки, которой стало нехорошо на встрече с Путиным. Оказывается, она не собиралась задавать никаких вопросов, была не студенткой, а "сопровождающим персоналом". "С ней все хорошо, ей помогли буквально в первые несколько минут после происшествия. Сейчас она чувствует себя прекрасно", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь УрФУ Максим Жужгин. Напомним, президента ждали в УрФУ полдня.

20.18 Путин вышел на несколько минут в народ, когда уезжал. Остановил кортеж на перекрестке Тургенева - Ленина. И вышел к людям. Охрана в рации нервно кричала: "Лидер пошел в народ!" Впрочем, заборы никто не шатал, все просто радовались. Так что с рейтингом все нормально, а с методикой подсчёта не очень.

19.52 Встреча президента со студентами УрФУ завершилась. Народ на улице ждет своего национального лидера.

Ждут его и автомобилисты. В пробках.

19.48 Путин предложил не добавлять спортсменам баллы при поступлении на непрофильные специальности. Сейчас дзюдоисты даже приуныли.

19.46 Путин пообещал рассмотреть поддержку будущих металлургов. В ходе общения с аспирантами УрФУ он пообещал оценить достаточность мер поддержки студентов-металлургов. На спад интереса к профессии обратили внимание аспиранты. По словам участника встречи, выпускники школ чаще выбирают специальности, связанные с фармакологией и IT, одновременно фиксируется спад интереса к профессии металлурга. "Изменить ситуацию могли бы стипендии или гранты. Попросил бы поддержать металлургию как науку", - сказал студент.

Путин отметил, что не чувствует пробела в этой отрасли, но оценит ситуацию. "Если грантовой поддержки не хватает, то мы сделаем", - сказал Путин.

19.32 Путин приехал без своей кружки. И вот итог: еле откашлялся.

19.20 Студентке стало плохо - ее вывели из зала и пошли искать доктора. Путин выразил надежду, что ничего серьезного не произошло.

19.13 Путин долго иронизировал над предложением провести всероссийскую Ночь карьеры. "Ночью надо заниматься другим", говорит. Может, проблема в том, что на дневную работу студентов(ок) без опыта не берут?

19.03 Путин устал слушать студента УрФУ и пообещал поддержку "Росатома". "Устроит?" - Смех в зале. Цуканов не смеется.

18.49 В УрФУ Путину продвигают "Триазавирин" в части лечения диабетиков (хотя он ранее был известен как противовирусный препарат). Сначала выступил студент, потом подключился глава УрО РАН Чарушин. "Существует проблема, что неохотно берут на клинические испытания молекулы, может придумать механизм стимулирования, чтобы охотнее брали?" - сказал студент.

Путин: "Я на вашей стороне, если хотим быть независимыми, это важно. Если есть такие специалисты, как вы, то это должно реализоваться у нас в стране".

Путин отметил, что Россия не будет полностью самостоятельной без собственных молекул. Надо развиваться самостоятельно. "Мы разрабатываем новую программу развития фармакологии до 2030 года, использование своих молекул должно быть учтено".

18.46 На встрече в УрФУ Путин поздравил Екатеринбург с Универсиадой. Сказал, что часть построенных зданий отойдет университету. На встрече замечен полпред Цуканов.

18.29 В кортеже кстати не только "Аурусы" лимузины, но и "Аурус" внедорожник. Демонстрация всей линейки губернаторам. Пусть прицениваются.

18.20 Угадаете, в какой из машин Сам?

18.11 Путин и GMIS в Екатеринбурге через восприятие федеральных СМИ: главное сегодня, конечно, это грузинская тема. Напомним, что GMIS – это совместная инициатива правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), представляющая собой платформу, которая дает производственному сектору возможность внести свой вклад в глобальное благосостояние, работая на благо всех.

18.04 Замгубернатора Павел Креков вышел прогуляться. Вернулся с вице-губернатором Сергеем Бидонько. Но ФСО не пускает их обратно.

17.58 Сказочно обидно, что на россиян за оскорбление власти уголовные дела заводить можно, а на грузинских журналистов "много чести".

17.50 В УрФУ ждут Путина, все глаза проглядели.

17.37 "Антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии".

17.36 "Нынешним властям Грузии хорошо бы знать историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если есть желание наладить с ними отношения".

17.35 И дело на грузинского журналиста "Рустави-2" заводить не будут. "Много чести, пусть вещает".

17.33 Путин неожиданно вышел к журналистам и поговорил о Грузии. "Я бы не стал вводить санкции в отношении Грузии, из уважения к грузинскому народу", - говорит.

17.27 Хорошего помаленьку. Путин покинул заседание.

17.20 В зале и полпред Николай Цуканов. Успели ли они обсудить "польского шпиона"?

17.17 Президент объяснил трагедию в Иркутске аномалией "В 2,5 в России температура растет быстрее, чем в целом в мире. Вот посмотрите, что в Иркутской области происходит. И пожары там, и наводнения", - заявил он.

17.13 Путин поздравил город с приобретением конгресс-центра. "Новый, такой красивый".

17.08 С опозданием всего на час началось пленарное заседание GMIS "Новая Эра производства: Производство, природные технологии и их роль в повестке дня устойчивого развития на период до 2030 года".

16.57 Ну все, теперь вроде бы точно прилетел (но это не точно).

16.46 "Пленарное заседание с участием Владимира Путина начнется через несколько минут. Можете пройти в зоны А и Б, чтобы занять места", объявили участникам GMIS.

16.39 На "болотах" объявили о скором начале пленарки. В УрФУ второй раз привели покушать школьников. Самолет подлетает к Красноуфимску.

16.32 Самолет с как-мы-надеемся-уже-теперь-Путиным влетел в Свердловскую область.

16.28 Пленарка не начинается, зал наполовину пуст. Зрителям с дальних рядов посоветовали пересесть поближе к сцене, видимо, чтобы избежать эффекта пустых трибун.

16.22 Не дождавшись Путина, с талантливыми детьми в УрФУ встретились заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко. Фото от участников встречи, которые не теряют надежды все же увидеть сегодня президента, хотя и намного позже запланированного.

16.17 В УрФУ опломбированы все двери. Шпионы, интервенты и прочие враги не пройдут!

15.55 Через 5 минут должна начаться основная пленарка GMIS, которая в программе саммита значится в интервале 16.00-17.30 и открывается выступлением президента Российской Федерации Владимира Путина

"После официальных вступительных речей эта группа обсудит ключевые вопросы, поднятые в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая роль и функции зеленых технологий и природного производства", - анонсирует сайт GMIS.

Путин (мы надеемся, что это уже он) летит над Чебоксарами.

15.25 Журналисты, ожидающие Путина в УрФУ, готовы к осадному положению, автономному плаванию и другим способам ожидания президента, который никогда не приезжает вовремя

15.18 Из Москвы вылетели еще несколько Ил специального авиаотряда "Россия". На одном из них, мы надеемся, летит уже наконец сам Владимир Путин, поскольку предыдущий борт, ради которого "разворачивали" боинг из Антальи, президента не привез, а прилетел для отвода глаз польской разведки (на самом деле нет, скорее всего это был передовой борт - привез журналистов кремлевского пула и прочую свиту)

14.58 Школьники тоже будут показывать Путину свои разработки. Это школьники-победители Уральской проектной смены УрФУ. Смена проходит в Сириусе и на Таватуе. Ребята выиграли с проектами нейросетей, инновационного гидрофобного покрытия и протеза ноги. Под проекты уже получены гранты, есть интерес со стороны промышленных предприятий.

В числе детских разработок, например, нейросеть, которая высматривает патологии на снимках флюорографии

14.47 Специально заготовленные студенты УрФУ покажут Путину свои специально заготовленные проекты. Журналистов ни к студентам, ни к Путину не пустят, только протокольная съемка и трансляция. А то мало ли!

14.18 В Урфу Путина ждут ректор Виктор Кокшаров и председатель Наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский. Лично проверяют готовность площадки. Зашли в помещение, где ждут трансляции журналисты. Пумпянский попросил снять стулья со столов аудитории. А то некрасиво.

14.16 Ну все, прилетел. Готовьтесь пропускать кортеж

14.07 Ко встрече президента в УрФУ идут последние приготовления, запускают последних специально заготовленных студентов. Участников запускают в универ со стороны улицы Тургенева. Документы проверяют, сверяя со списком, представители службы безопасности УрФУ, но рядом находятся полицейские. От студенчества делегировано 20 человек. "Так себе студенты - магистратура и бакалавриат, фактически выпускники", - поделился охранник. По его словам, человек 15 на встречу уже запустили. Но вот появились остальные (почти магистры). От комментариев отказываются категорически, им дано указание, что сегодня все контакты со СМИ - только через пресс-службу УрФУ.

13.58 Boeing 747-400 авиакомпании Россия, рассчитанный на более, чем 400 пассажиров и летящий из Антальи заложил круг, видимо, пропуская борт №1.

13.47 Мантуров рассказал, как белорусские производители лесотехники помогли спасти Онежский тракторный завод в Карелии, который никак не получалось спасти у Минпромторга. Между делом импортозаместили западных производителей лесотехники на территории ЕАЭС.

13.33 Самое важное на GMIS обсуждают без Путина. Оказывается, Россия занимает только 11 место в рейтинге стран по развитости обрабатывающей промышленности. А именно в этой отрасли сосредоточена вся наукоемкость. Австрийский статистик Шьям Упадхьяя объясняет министрам ЕАЭС важность обрабатывающей промышленности.

13.16 В Екатеринбурге оооооочень много полиции, буквально на каждом шагу. В Пышме замечены "люди, в гражданском, но с хорошей выправкой в черных очках, не спеша прогуливающиеся и стоящие на остановках".

12.55 "Иннопром" сегодня не работает, а губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев работает. Представляет лодку, собранную в крае, краснодарским же журналистам. Пресс-служба надежно оберегает его от коллег-журналистов из другого региона.

12.48 Екатеринбург - город храбрых и монтажной пены. Этот канализационный люк заблокирован монтажной пеной, чтобы из него никто из храбрых не навредил президенту.

12.32 Из Чкаловского аэропорта вылетел Ил-62М спецотряда Россия с характерным горбом - скорее всего, борт спецсвязи. Есть сомнения, поскольку ранее как борт-ретранслятор использовался Ту-214СР. Ретрансляторы обычно кружат над городами, которые посещает Путин и глушат ваши мобильники (шутка) (или нет).

12.07 Жители столицы УГМК Верхней Пышмы, которую сегодня посетит президент Путин, сообщают, что у них, как ни странно, нет никакого усиления мер безопасности.

11.53 Гостям предложили легкий перекус.

11.04 Вернемся на "болота", как называют площадку Экспо между собой местные жители. Там очень интересно (нет).

10.54 Говорят, что президент не будет встречаться отдельно ни с губернатором, ни с полпредом. По крайней мере, пока в его протоколе таких бесед не запланировано.

10.50 Очевидцы в группе Инцидент. Екатеринбург сообщают, что ночью в Екатеринбурге заваривали люки, а Кольцовский тракт прочесывали саперы и кинологи. Город храбрых ОЧЕНЬ ждет президента.

10.42 Екатеринбург между тем готовится принимать президента. Район УрФУ оцеплен полицией - университет станет одним из пунктов посещения главы государства.

10.33 Пока идут приветственные выступления, напомним, что такое вообще GMIS. Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS) является совместной инициативой Министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).



Первый Саммит состоялся в марте 2017 года в городе Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Более 3000 делегатов из более, чем 40 стран мира приняли в нем участие и обсудили возможности использования технологий, возникших в ходе четвертой промышленной революции, для укрепления и устойчивого развития промышленности, общества, бизнеса и национальных экономик.

10.29 Надеемся, что в Екатеринбурге нашлись апартаменты, соответствующие протокольным запросам главы Минпромторга и ему удалось отдохнуть после насыщенного первого дня Иннопрома.

10.27 Козак и Мантуров

10.26 Гости начинают рассаживаться. Вот, например, губернатор Омской области Александр Бурков

10.23 Танцующие роботы GMIS. Не танцующая собачка Boston Dynamics, конечно, но тоже танцуют

10.04 На GMIS своя атмосфера. Например, предусмотрены молельные комнаты. Отдельные - для мужчин и женщин

09.59 Доброе утро

О том как прошел первый день выставки Иннопром можно почитать ниже:

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "Иннопром". В этом году она проводится совместно с Турцией. К первому дню работы прибыли вице-премьер Дмитрий Козак и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (у которого дорогие командировки). На выставку ждут и Владимира Путина (но завтра).

17.32 Начался обход Иннопрома, в котором были заявлены вице-премьер Дмитрий Козак, министр промышленности Денис Мантуров, глава Роснано Анатолий Чубайс и полпред Николай Цуканов. Один из них решил не участвовать, угадайте, кто?

Вместо полпреда гостей ведет губернатор.

17.21 Между тем премьер-министр Дмитрий Медведев, которого два года не зовут на Иннопром, забыл (или сделал вид) о существовании выставки. Глава Правительства начал традиционное по понедельникам совещание с вице-премьерами с шутки про сезон отпусков. "Сразу видно, что настало лето, за этим столом нас стало меньше", - с улыбкой заметил он. У главы кабинета министров 10 заместителей, из которых семь присутствовали на нынешнем совещании. Среди отсутствующих - Козак и Борисов, которые работают на выставке в Екатеринбурге.

16.50 Пиф-паф! - как бы говорит Чубайс.

16.47 Стенд Югры демонстрирует промышленный и туристический потенциал региона, угощает местными сладостями. Ханты-Мансийск готовится к шахматной олимпиаде в следующем году

16.42 Около стенда ЧТПЗ ходят странные животные. Мы не поняли, что они символизируют, но похоже, что проблемы с экологией.

16.38 На стенде УГМК представлено множество полезных инновационных штук. Например, балерина...

...подстаканники...

...статуэтки...

а также макеты "светящихся" теплиц и бульдозера

16.19 На Иннопроме замечен полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Его помощника Александра Воробьева по инициативе ФСБ недавно арестовали по подозрению в госизмене - якобы он был гражданином Польши и шпионил по мелочам. Сегодня должна была решиться судьба Воробьева в полпредстве. Путин пока не обсуждал с Цукановым вот это вот все, но, наверное, завтра-то обсудит.

15.45 Атрашкин задает вопрос собравшимся: Что случилось с Дженерал Электрикс. Она же цифровизовалась раньше всех, а теперь стагнирует. Спрашивает всех, а смотрит на Мантурова.

Ответить решаются только Хайнрих Мунц (KUKA) и Эрдем Аджай (Coskunoz Holding). Их мысль проста: если у вас все хорошо в аналоговом бизнес, возможно все будет хорошо и в цифре.

"А вы заметили, что никто не поддержал вашу провокацию", - ответил вдруг модератору Мантуров.

15.35 Замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров в конце сессии призвал прекратить "зоопарк с субсидиями". "Некоторым предприятиям министерство не дает следующую субсидию, если уже есть две"- говорит Бочаров. Поддерживать надо только тех, кто успешно борется за лидерство, в том числе и в цифровизации.

"И нам нужны консорциумы", - добавил он.

Т.е. рыночек как-то сам не порешал и приходится силой сбивать предприятия и айтишников в консорциумы, - добавим мы.

15.20 А это, наверное, один из самых больших экспонатов на выставке - снежный беспилотный автобус-вездеход, предназначенный для эксплуатации в любых условиях, длиной 9 и шириной 2,6 метра.

Снаряженная масса объекта - 3400 кг, грузоподъемность - 2000 кг. Снежный автобус целиком разработан в России, способен ехать по снегу, льду, плыть по воде преодолевать вертикальные преграды до 1,6 метра.

Машина состоит из двух частей, соединенных редуктором с четырьмя гидроцилиндрами. Выносимая система беспилотности предназначена для передвижения в стандартных дорожных условиях, рассказали на стенде Volgabus.

Сегодня на "Иннопроме" каждый желающий может посидеть внутри этого автобуса.

15.00 "Поддержку государства мы чувствуем. А контрактов как не было так и нет", - с горечью констатировал представитель Галактики Антон Малков, отвечая на вопрос, помогает ли им государство импортозамещать.

14.59 Комаров (ЧТПЗ): За 8 лет мы построили новую промышленность и заместили весь трубный импорт в России. Мы чемпионы импортозамещения. Мы смогли даже немецких поставщиков заместить по качеству!

- И без паяльника? - спросил ведущий секции Антон Атрашкин

- Все без паяльника, все своими силами! - ответил Андрей Комаров, имея в виду под паяльником давление санкций и российского государства.

- А я за паяльник, - заявил взявший слово Вадим Швецов из SOLLERS

14.32 Сергей Кравченко от Боинга предложил поговорить о мифах и русском языке. "Само слово - импортозамещение - уродское слово. Я тут придумал еще два. Закрытозапрещение и открытоприглашение". Он пояснил, что закрытозапрещения быть не должно, а открытоприглашение - очень хорошо. Мифы же, по его словам, - это зависимость РФ от импорта и отсутствие денег на стартапы (в Сколково и Татарстане они есть, по его мнению). "Призываю всех не коверкать русский язык и помнить, что импортозамещение не подразумевает закрытозапрещения, а предполагает открытоприглашение", - отметил он.

14.22 Андрей Комаров из ЧТПЗ рассказал о том, как на его предприятии пытаются создавать "умные трубы", а потом неожиданно попросил Минпромторг ограничить поддержку государства промышленникам: "Мы с вами знаем, что иногда поддержку оказывают не тем предприятиям. Например, в процессах цифровизации".

14.13 Мантуров рассказал, кто будет ездить на Aurus уже в этом году. По его словам, в продаже появятся всего 5-6 бортов, поскольку все остальное отгружается в гараж президента. Первые машины забронировали "российские политики, но не из Правительства" (мы ставим на Размана Кадырова), а вообще на Aurus много заказчиков из-за рубежа, в основном – из Ближнего Востока.

14.05 "Любая криминализация действий бизнеса должна вводиться с отсрочкой, как минимум на то время, в которое можно добежать до границы", - говорит вице-премьер Дмитрий Козак на сессии "Иннопрома". Шохин кивает, бизнес в зале улыбается.

14.02 Традиционно самый популярный стенд Иннопрома - столовка.

Очереди, как во времена дефицита, мы пока даже не знаем, за чем.

13.56 Мы им С-400, они нам тракторы? Глава Росспецмаша Константин Бабкин считает, что Турция может сотрудничать с Россией в поставках сельхозтехники. "В Турции развито выращивание фруктов, овощеводство. У них есть производство небольших спецтракторов, навесной техники, которой нет у нас. В этом направлении мы отстаем, можно найти сферы для сотрудничества", - рассказал Накануне.RU Бабкин.

13.38 Между тем, в инновационном пресс-центре инновационной выставки "Иннопром" не хватает хотя бы обычных розеток и компьютеров. В большом пресс-центре GMIS (форум индустриализации) компьютеров много, но свободных розеток тоже нет. Кроме того, традиционно очень медленно работает инновационный интернет. Это была пятиминутка нытья от корреспондентов, работающих на "Иннопроме" в не самых продвинутых условиях.

13.36 Вкалывают роботы, счастлив человек.

Самой популярной новинкой на стенде Ростеха стал... робот-бариста. Механизированный автомат сам готовит кофе. Выставочная упрощенная модель без купюроприемника и с ограниченным ассортиментом добавок может сделать любой напиток за две минуты. Как рассказали на стенде, это упрощенный вариант конструкции. Модели, используемые, к примеру, в аэропортах, могут сделать кофе и вовсе за одну минуту. Сегодня продегустировать кофе может любой желающий, у автомата выстроилась очередь.

13.28 НАМИ прикатили на Иннопром два Ауруса. Второй - испытательный образец седана. Компания на выставке продает не сам автомобиль, а свои компетенции в области автомобилестроения. Говорят, могут даже печатать запчасти на 3Д принтере.

13.22 УГМК-агро показывают, чего растет в теплицах, которые по ночам светятся, как упавшее НЛО. Агродевушки утверждают, что все тут без химии. Кроме овощей можно попробовать сыр.

13.20 ЧТПЗ приехал на выставку со своими трубами.

13.11 Обсуждают цифровизацию.

Директор по информационным технологиям УВЗ Константин Кравченко: "Можешь быть цифровым или будь мертвым".

- У нас есть КБ, где давно никто не работает с кульманом и планшетом! - рассказал он.

- Рабочие места - это у станка, - удивляется женщина в зале.

- У нас есть завод №9, где идет цифровизация и рабочих мест.

А руководитель дирекции производственных решений корпорации "Галактика" (цифровизирует УВЗ) Денис Лямшев рассказал, что цифровизация идет уже и в самые секретные отрасли. "Мы уже работаем над цифровизацией данных ранга СС (совершенно секретно)", - отметил он.

Алексей Митенков с ЧТПЗ начал свое выступление с рассказа о том, как Индия после цифровизации промышленности потеряла процент ВВП. Закончил притчей: Зерна цифровизации можно бросать там и сям, но если земля замерзшая, урожая не будет". Мысль проста, если нет концепции, не будет ни роста производительности труда, ни экономического эффекта.

13.04 Главной темой стенда Свердловской области стало 85-летие региона.

Крупными буквами - бизнес, инвестиции, предпринимательство, партнерство. Чуть поменьше шрифтом - здоровье, счастье, природа и т.д.

На фото знаковые события в истории региона - изготовление минометов на Уралхиммашзаводе, совместное фото маршала Жукова и писателя Бажова, сборка крупных узлов Уралмашзавода, парад олимпийцев на Центральном стадионе в 1980 году. Рядом с олимпийским мишкой расположено фото Ельцина в аэропорту Кольцово.

Из российской истории - только фото Чемпионата мира по футболу 2018 года.

12.26 Любвеобильный робот "Иннопрома" ничего не умеет, кроме как фотографировать, а потом долго печатать фото. Ну, еще говорит, где можно кофе попить, а где фреш.

12.23 На стенде ХМАО для привлечения инвестиций пляшут с бубнами.

12.10 На стенде Синары и "паровозики" от дивизиона транспортного машиностроения и "домики" от девелопмента.

Макет конгресс-центра, который Синара успела сдать к GMIS. Конгресс-центр возведен с учётом всех повышенных требований для включения комплекса в реестр площадок, способных принимать международные деловые мероприятия с участием глав государств.

11.54 Любопытно, что храма нет в этот раз и на стенде РМК. Игорь Алтушкин даже иконы в этот раз не выставил. Наверное, правда обиделся. Зато вон, что там показывают:

11.51 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о стратегии развития города на долгую перспективу, а точнее - частично пересказал свой отчет, который давеча депутаты отказались принимать. Презентовать на стенде вторую ветку метро и скандальный храм не будут. Наверное, чтобы не сглазить.

11.49 Мантуров рассказал о проблемах самолета Superjet. Оказывается, он никому не нужен, поскольку застрял в узкой нише. Но критиковать за это никого не надо, считает министр.

11.12 На стенде Aurus выставлен "автомобиль президента", можно посидеть за рулем, "врррум-врум"

10.53 Самая большая очередь сфоткаться - у "медников", к дорогущему мультимедийному стенду РМК.

Есть даже инновационный "тетрис" за много денег (на экране написано 1,5 млрд, но надеемся, это не на изготовление "тетриса").

10.52 Мы переживали, что не будет инновационного рахат-лукума и нанотехнологичной шаурмы, но обошлось. Манутрова на стенде "Турецкого вкуса" угощают национальной едой

10.30 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров с турецким коллегой Мустафой Варанком начали обход стендов компаний страны-партнера - Турции. Продукцию привезли 143 компании, некоторые приехали даже со своим самоваром. Оборонная Aselsan представила электронные военные системы. В Россию они не поставляются, зато компания плотно работает с Укроборонпромом. Такие дела.

Напомним, что в ноябре 2015 года Россия ввела ограничительные меры в отношении Турции в ответ на уничтожение турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в небе над Сирией. 1 ноября 2017 года санкции с Турции сняты частично. Действуют запреты в отношении ввоза томатов на территорию России, безвизового режима для граждан Турции, сохранение повышенного контроля за деятельностью турецких автоперевозчиков на территории РФ и сохранение усиленного портового контроля, а также контроля по обеспечению транспортной безопасности акваторий российских морских портов в Азово-Черноморском бассейне.

10.13 Brkng Министр промышленности Турции на открытии выставки заявил, что турецкая кухня таки будет представлена. Вздох облегчения разнесся по павильону