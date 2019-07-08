Завершен прием документов от кандидатов в Мосгордуму

Истек срок представления в Мосгоризбирком документов для регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Ранее о желании побороться за 45 депутатских мандатов объявили 417 человек, из которых только 21 являются действующими парламентариями. Для регистрации кандидатам-самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий нужно было собрать около 5 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. Это удалось сделать 15 известным оппозиционерам.

Так, от партии "Яблоко" подписи смогли собрать восемь кандидатов: Евгений Бунимович (округ № 6 – Головинский район, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунина), Сергей Митрохин (округ № 43 – Арбат, Пресненский, Хамовники), Елена Русакова (округ № 37 – Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), Андрей Бабушкин (округ № 11 – Алтуфьевский, Марфино, Отрадное), Кирилл Гончаров (округ № 32 – Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского затона), Дарья Беседина (округ № 8 – Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол), Анастасия Брюханова (округ № 42 – Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково) и Максим Круглов (округ № 14 – Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино). Несколько выдвиженцев "Яблока" не успели собрать необходимое число подписей, в том числе глава муниципального района "Якиманка" Андрей Морев и бывший обозреватель "Коммерсанта" Виктор Хамраев.

Подписи в окружные избирательные комиссии в субботу сдали также два соратника политика Алексея Навального – Любовь Соболь, которая идет по тому же 43-му округу, что и Митрохин, и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов (округ № 8). Не удалось собрать подписи бывшему лидеру партии "Демократический выбор" Владимиру Милову: он написал в Facebook, что ему не хватило 120 подписей, поскольку часть пришлось удалить из-за брака. Глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин (округ № 45 – Красносельский, Сокольники, Басманный, Мещанский) сдал подписи в поддержку своего выдвижения еще в пятницу. Также необходимое число автографов удалось собрать муниципальным депутатам Константину Янкаускасу (округ № 31 – Зюзино, Северное Чертаново, Нагорный) и Юлии Галяминой (округ № 9 – Беговой, Тимирязевский, Савеловский).

Кроме того, подписи сдали бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и два человека из его команды. Сам Гудков баллотируется по округу № 5 (Филевский парк, часть района Щукино, Хорошево-Мневники), Александр Соловьев – по округу № 3 (Покровское-Стрешнево, Митино, часть района Щукино), а Дмитрий Клочков – по округу № 14.

В качестве самовыдвиженцев на этот раз идут на выборы и члены "Единой России", в числе которых руководитель московского отделения Андрей Метельский и нынешний председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

У избирательных комиссий есть десять дней, чтобы проверить достоверность подписей. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября, все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Дмитрий Гудков, кандидат в депутаты Мосгордумы, массово подделывал подписи избирателей за себя и других оппозиционеров из своей команды.

Напомним, в прошлом году Гудков провалился на мэрских выборах, потому, видимо, решил использовать все инструменты, в том числе запрещенные, на нынешних выборах в Мосгордуму.