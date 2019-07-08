30 Июля 2020
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Экономика За рубежом
(2005) | Фото: www.lunch.ru

В Китае российские конфеты установили рекорд продаж

Российские сладости произвели настоящий фурор в Китае.

Речь идет о "фиолетовых конфетах" грильяжного типа с миндалем. Их так называют из-за упаковки соответствующего цвета. Российские конфеты покорили участников китайско-российского ЭКСПО, который прошел в Харбине. Китайцы делятся снимками и видео с российскими конфетами в соцсетях.

Импортировать "фиолетовые конфеты" в Китай начала одна из местных компаний в 2014 году. По словам ее владельца, популярность кондитерских изделий из РФ оказалась выше ожиданий. В прошлом году компания продала 20 тысяч тонн сладостей из России, что принесло предприятию $58 млн, сообщает сайт "ИноСМИ.Ru".

Ранее сообщалось, что белый термос, похожий на тот, который есть у российского лидера Владимира Путина, стал лидером продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.

Сотни интернет-магазинов предлагают купить термостакан, который производители описывают как "высококлассный" и "полезный для здоровья". При этом на термосе изображен герб РФ.

По словам представителя одного из магазинов, к ним поступило уже более сотни заказов. "Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели", — говорится в рекламном объявлении.

Напомним, "термокружка Путина" стала популярна после саммита G20 в японской Осаке. Так, на приеме президент России пил из собственной термокружки, которой время от времени пользуется во время различных мероприятий.

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В Китае российские конфеты установили рекорд продаж

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Теги: Китай, конфеты



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