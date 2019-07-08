В России перестало дорожать жилье

В России на протяжении двух последних месяцев вторичная недвижимость практически не дорожает в цене.

Причина - как в летнем затишье, так и в постепенном снижении покупательского спроса. Несмотря на то, что в ближайшей перспективе поводов дорожать у вторичного жилья нет, через несколько лет цены могут показать рост.

В настоящее время средняя цена вторичной недвижимости в стране к началу июля составила 64,8 тыс. руб. за кв. м. Таким образом, цена упала на 0,2% относительно предыдущего месяца, говорится в исследовании "Авито недвижимость". Об околонулевой динамике стоимости вторичного жилья говорят и в ЦИАН: по расчетам консультантов, среди городов-миллионников среднемесячный рост составил 0,3%. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по подсчетам "Авито недвижимости", средняя цена выросла на 7,8%.

За год цены наиболее заметно выросли в Казани: вторичная недвижимость здесь продается в среднем по цене 82,7 тыс. руб. за кв. м, что на 16% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, за год россияне из числа покупателей недвижимости стали чаще интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями.

Этот показатель вырос на 43,4%. Также возрос спрос и на плавучие дома, говорится в исследовании "Авито Недвижимость". Средняя стоимость эллингов на береговой линии водоемов в стране в июне составила 9,6 млн руб., плавучего дома (хаусбота) — 28,2 млн руб.

По словам аналитиков, самый дешевый эллинг продается в Керчи и стоит 1,05 млн руб. Самый дорогой эллинг находится в Калининграде - 12 млн руб.

Самый дешевый плавучий дом, по данным "Авито Недвижимость", выставлен на продажу за 590 тыс. руб, самый дорогой — за 75 млн руб., сообщает Lenta.ru.