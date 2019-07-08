Россиян будут страховать по принципу ОСАГО

В России может измениться система расчета взносов в Фонд социального страхования.

Как предполагается, за основу будет взята система бонус-малус. В этом случае расходы компаний, где сотрудники часто болеют или получают травмы, могут вырасти, а предприятий со здоровым коллективом — сократиться.

В настоящее время работодатель отчисляет взносы в размере в среднем 2,9% от зарплаты каждого сотрудника, который, в свою очередь, получает компенсацию за счет Фонда социального страхования, когда находится на больничном или в декрете. В случае смерти сотрудника от несчастного случая на производстве, выплаты может получить его семья.

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в автоаварии, полис обходится дороже, сообщают "Известия".

В настоящее время тарифы взносов в Фонд социального страхования уже дифференцированы по отраслям и в среднем составляют 2,9%. Максимальная ставка 8,5% действует для таких предприятий, которые, например, занимаются, добычей каменного угля или разведением животных. Минимальный тариф 0,2% действует для торговли или деятельности гостиниц, библиотек и тд.