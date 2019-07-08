Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин

Реализация налогового маневра в нефтяной отрасли России приведет к тому, что средняя розничная цена на бензин в текущем году составит 48,36 руб. за один литр.

Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в стране, которые подготовили специалисты Института Гайдара и РАНХиГС. Согласно прогнозу, в 2024 году литр бензина будет стоить 51,41 руб.

Одновременно с отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, повышается ставка НДПИ на величину, эквивалентную снижению экспортной пошлины на нефть, говорится в прогнозе.

"Для поддержания отрасли на среднем уровне до реформы вводится субсидия НПЗ. Субсидия выдается всем НПЗ пропорционально объемам входящей нефти. Размер суммарной субсидии линейно снижается до полной отмены в 2024 году. Ставки акцизов снижаются таким образом, чтобы розничные цены росли в пределах инфляции", - отмечают эксперты, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, фракция "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект об отмене снижения ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. Это, по мнению депутатов, поможет сдержать цены на бензин.

Как рассказал один из авторов законопроекта депутат Госдумы Валерий Гартунг, рост цен на бензин вызван снижением экспортной пошлины на нефть и газ и одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых.

"Таким образом, снизили доходность продаж на внутреннем рынке и повысили доходность на внешнем. Естественно, это привело к росту цен на бензин на внутреннем рынке", - подчеркнул он

При этом для сдерживания цен на топливо нефтяные компании получают компенсации из Фонда национального благосостояния. В этом году на эти цели будет выделено около 450 млрд руб., в 2020 году ориентировочный объем таких ассигнований составит 1,7 трлн руб.

"Эсеры" предлагают установить заградительные вывозные таможенные пошлины. По мнению депутатов, это позволит решить возникающую проблему дефицита топлива на внутреннем рынке и, как следствие, станет рыночным механизмом для предотвращения неконтролируемого роста цен на бензин для населения.