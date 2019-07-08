30 Июля 2020
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Владимир Путин, Встреча с представителями деловых кругов Франции (2019) | Фото: www.kremlin.ru

Президент Грузии: Ругань телеведущего в адрес Путина - провокация

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные заявления телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.

"Президент Грузии однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на "Рустави 2". Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряжённости в стране, с Россией и в регионе", — написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Телеведущий, начиная свою авторскую программу "P.S.", обрушился с нецензурной бранью в адрес президента России. Ругань сопровождалось русским языком.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил ведущего в провокации, сообщает RT.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались антироссийские волнения. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которую глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов провел в кресле главы парламента. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства. Акции протеста продолжились и на следующий день. В результате президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения с Грузией с 8 июля.

В правительстве РФ пообещали компенсировать авиакомпаниям убытки из-за запретов полетов в Грузию.

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Президент Грузии: Ругань телеведущего в адрес Путина - провокация

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Теги: Грузия, Путин, Саломе Зурабишвили



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