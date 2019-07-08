Росстат составил список самых подорожавших продуктов

По итогам 2018 года наиболее подорожавшими в России продуктами стали пшено и капуста.

Согласно данным Росстата, в прошлом году цены на пшено и капусту увеличились на 73,6 и 72,8% соответственно, а это выше уровня инфляции в 17 раз. Увеличение цен на пшено можно объяснить сокращением посевных площадей проса, поскольку пшено не пользуется большой популярностью в России, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Замыкает тройку лидеров удорожания — газомоторное топливо, которое за год стало дороже на 30,8%. Сахар и яйца подорожали на 28,3 и 25,9% соответственно.

Цены также быстро росли на репчатый лук, валидол, столовую свеклу, охлажденных и замороженных кур, а также морковь, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, реальная стоимость потребительской корзины составляет 31 тыс. 087 руб. Оценка приведена в расчетах ученых, сделанных по заказу депутатов Госдумы. О проведенном исследовании сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. Из документа следует, что для трудоспособного населения стоимость минимального набора продуктов и услуг составляет 34,7 тыс. руб., для пенсионеров и детей - 25,4 и 27,4 тыс. руб. соответственно.

Более 10 тыс. руб. в составе корзины занимают продукты питания, 5,7 тыс. руб. - непродовольственные товары, 14,4 тыс. руб. - услуги.

Действующая потребительская корзина оценена в 9 тыс. 950 руб. Ее стоимость больше всего занижена для трудоспособного населения - в 3,5 раза и пенсионеров - в три раза. В разрезе состава потребительской корзины в наибольшей индексации нуждается раздел услуг: на них заложено 2 395 руб., что в шесть раз меньше, чем необходимо.