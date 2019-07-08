Еще одну группу российских туристов не пустили в Мексику

14 россиян не пустили в мексиканский город Канкун.

Они прилетели рейсом авиакомпании "Nordwind". Сотрудники миграционной службы отказали им во въезде, поскольку цель их поездки не соответствует заявленной. В настоящее время российские дипломаты разбираются в причинах, по которым мексиканская сторона не пустила российских граждан в страну.

Ранее, 6 июля в аэропорту Канкуна задержали 10 россиян. Трое из них не смогли подтвердить миграционной службе наличие средств для пребывания в стране, а также показать обратные билеты. Еще трое находятся в "черном списке", им запрещен въезд в Мексику.

Остальные прибыли из Узбекистана, миграционная служба подозревает, что они подделали российские паспорта, сообщает Lenta.ru.