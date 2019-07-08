30 Июля 2020
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Политика В России
Северный поток 2 в Финском заливе (2018) | Фото: Allseas stock photo, gazprom.ru

Российские парламентарии ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"

Российские парламентарии прокомментировали принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции, направленной против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Сенатор Константин Косачев обратил внимание на состав ОБСЕ и Парламентской ассамблеи, в которую входят 57 государств, из них 29 — члены НАТО.

"Мы видим, как раз за разом в ПА ОБСЕ за принятие голосует большинство, но решения отражают только позицию Запада, которая направлена на то, чтобы максимально сдержать, изолировать и дискредитировать Россию, оттянув от нее потенциальных партнеров", — отметил сенатор.

Он отметил, что значимости в принятии подобной резолюции нет, она отражает точку зрения НАТО в отношении проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Тем временем, сенатор Алексей Пушков, назвал принятый с учетом поправок документ попыткой оказать давление на Австрию, Германию и другие страны, заинтересованные в реализации "Северного потока — 2", сообщает РИА "Новости".

Напомним, США не смогли остановить "Северный поток - 2". Об этом сообщил в сенате Госсекретарь США Майк Помпео. По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, все попытки отговорить страны Евросоюза, прежде всего Германию, от строительства российского газопровода, не увенчались успехом.

Тем временем, "Газпром" подтвердил планы по завершению строительства и пуску "Северного потока-2" в 2019 году.

Как сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности компании Дмитрий Хандога, "Газпром" разрабатывает меры для сохранения проекта в графике. По его словам, уже уложено более 1125 км в Балтийском море, работы продолжаются.

"Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, мы работаем над разработкой мер по сохранению проекта в графике. Могу сказать, что в настоящий момент шанс или вероятность сохраняется строительства газопровода и пуска его до конца этого года",— отметил Хандога.

По его словам, разрешения уже получены в исключительной экономической зонах Финляндии и Швеции, в Германии уже труба положена, сообщает РИА "Новости".

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Российские парламентарии ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"

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Теги: ОБСЕ, Севернй поток - 2, газопровод



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