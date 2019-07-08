Названа сумма потерь российских авиакомпаний от запрета на полеты в Грузию

Минтранс сообщил о предварительных прогнозах, согласно которых, российские авиакомпании от прекращения авиасообщения с Грузией могут потерять около 3 млрд руб.

"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму - предварительно, очень предварительно - в районе около 3 млрд руб. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды", - сказал министр транспорта России Евгений Дитрих.

По его словам, окончательно авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу текущей недели. Как отметил Дитрих, в настоящее время в Грузии находятся около 4,5 тыс. человек, которые не стали сдавать, или обменивать авиабилеты.

Тем временем, Минтранс должен разработать универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам, сообщает ТАСС.

Напомним, Владимир Путин после обострения политической ситуации в Грузии ввел запрет на перевозку россиян в Грузию российскими авиакомпаниями, грузинским тоже запрещено выполнять рейсы. Действие указа начинается с 8 июля. Источники в авиакомпаниях отмечают, что перевозчики понесут значительные убытки, которые пока будет очень сложно посчитать: все будет зависеть от того, сумеют ли перевозчики переверстать расписание и перекинуть самолеты на другие направления. Также им придется вернуть стоимость билетов на уже проданные рейсы.

Тем временем, в Национальном банке Грузии подсчитали, в какую сумму выльются потери от сокращения потока туристов из России. "На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первым расчетам, сокращение туристических потоков из России обернется для экономики Грузии потерей $200-300 млн до конца текущего года", - говорится в заявлении Нацбанка. Регулятор отмечает, что такой шоковый убыток отразится и на курсе валют, но критичным не станет.