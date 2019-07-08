Стали известны подробности лечения изувеченной девочки из Ингушетии

7-летнюю избитую в Ингушетии девочку перевели на консервативное лечение в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Тактика ведения ребенку лечения определяется консилиумом врачей медицинского центра. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, позитивные прогнозы, которые врачи изначально ставили девочке, не подтвердились и "скорее всего, придется принимать тяжелые решения".

В центре Рошаля говорят, что состояние ребенка остается тяжелым и улучшения ситуации с руками, которым грозит ампутация, пока не наблюдается, сообщает Lenta.ru.

Ранее суд в Ингушетии согласился с доводами СКР и решил взять под стражу 35-летнюю жительницу города Сунжа. Она является родной тетей по линии отца для искалеченной 7-летней девочки, которую сейчас врачи спасают от ампутации руки и других последствий издевательств.

Уголовное дело было возбуждено по п. "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

Девочка была госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии 4 июля. У нее были выявлены переломы и гангрена верхних конечностей. По версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительницей города Сунжа, которая является ей родной тетей по линии отца. Ребенок воспитывался в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки, мать проживает отдельно.