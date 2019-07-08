30 Июля 2020
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Политика Москва
Алексей Навальный Илья Яшин Дмитрий Гудков (2014) | Фото:Накануне.RU

Гудков использует незаконные схемы с подписями, чтобы занять кресло в Мосгордуме

Дмитрий Гудков, кандидат в депутаты Мосгордумы, массово подделывал подписи избирателей за себя и других оппозиционеров из своей команды. Об этом сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в прошлом году Гудков провалился на мэрских выборах, потому, видимо, решил использовать все инструменты, в том числе запрещенные, на нынешних выборах в Мосгордуму.

Дмитрий Гудков(2012)|Фото:Накануне.RU

Согласно информации ФАН, Денис Шендерович, ранее выдвигающийся по 41-му округу, подтвердил, что штаб оппозиционера фальсифицировал избирательные документы, в том числе, за коллег по либеральному цеху.

По меньшей мере, 500 подписей Шендеровича были отбракованы, о чем политик сообщал самостоятельно. Именно это послужило причиной для самоснятия с выборов. Ему стало стыдно за рисованные автографы.

Как ранее сообщали СМИ, в Москве накрыли «фабрику», где массово подделывали подписи за кандидатов Гудкова и Яшина, в одной из квартир на Ленинском проспекте. Позднее кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых опубликовал запись с места событий и обратился в полицию. Отметим, что подделка подписей на выборах – уголовно наказуемое деяние.

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Гудков использует незаконные схемы с подписями, чтобы занять кресло в Мосгордуме

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Теги: дмитрий гудков, выборы в мосгордуму, яшин, фальсификация подписей



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