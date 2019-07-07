В Екатеринбурге состоялось юбилейное открытие международной выставки "Иннопром"

Сегодня в Екатеринбурге начала работу 10-тая, юбилейная международная промышленная выставка "Иннопром", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

На торжественной церемонии открытия к гостям и участникам выставки обратились министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр промышленности и технологий Турецкой Республики, глава делегации страны-партнера "Иннопрома" Мустафа Варанк.

Денис Мантуров поприветствовал гостей "Иннопрома" от имени правительства РФ и отметил, что за 10 лет площадка добилась всеобщего признания в индустриальном мире, привлекая более 50 тыс. участников. Денис Мантуров также отметил, что свои новинки здесь демонстрируют более 600 высокотехнологичных компаний-экспортеров, а участниками "Иннопрома" станут гости из более 90 стран мира.

"Отдельно я хотел бы поблагодарить страну-партнера – Турецкую Республику – за всестороннее участие в организации деловой и выставочной программы. В предстоящие дни мы с вами продолжим анализировать дальнейшие изменения мирового пространства, связанные с цифровизацией. Сегодня это устойчивый вектор развития всех сфер человеческой деятельности – отраслей промышленности, сектора услуг, социальной и даже культурной жизни", - заявил глава Минпромторга, добавив, что участники выставки обсудят не только существующие тренды, но и отдаленные перспективы - природоподобные технологии, вокруг которых развернутся дискуссии на Глобальном саммите GMIS.

Глава региона поблагодарил руководство РФ и Турецкой Республики, за решение провести "Иннопром" в таком партнерстве. Он отметил, что выставка на протяжении 10 лет создает новую реальность, укрепляет связь науки и производства и ускоряет внедренческие процессы, способствуя распространению лучших практик во всех сферах жизни.

"Активная поддержка со стороны правительства РФ позволила "Иннопрому" успешно пройти путь от сугубо регионального проекта, созданного для модернизации уральской индустрии, до масштабов крупнейшей международной выставки, имеющей сегодня заслуженную репутацию генератора идей и проводника инноваций", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Отметим, что в этом году, тема "Иннопрома": "Цифровое производство: интегрированные решения". Ожидается, что выставку посетит президент РФ Владимир Путин, однако программы визита главы государства в Екатеринбург пока нет.