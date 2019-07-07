30 Июля 2020
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митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

В Подмосковье обманутые дольщики объединились и вышли на совместный митинг

Сегодня в подмосковном Красногорске состоялся митинг обманутых дольщиков. Как сообщили Накануне.RU организаторы, участниками акции стали представители 12 долгостроев Московской области.

Согласованное с властями мероприятие прошло на площади Оптиков Красногорска. Его участниками стали участники долевого строительства в Химкинском, Красногорском, Чеховском, Лобненском, Реутовском, Мытищинском, Одинцовском районах. Инициаторами акции стали дольщики домов №20 и №22 ЖК "Пятницкие кварталы". К ним присоединились дольщики ЖК "Изумрудная долина", "Шервудский лес", "Дом у реки", "Лидер парк", "Солнечная система", "Дом на улице Вишневая, 31", "Новокосино-2", "Лобня Свободный проезд". Всего на площадь вышли более 300 человек.

митинг, протест, пикет(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

полиция, полицейские, митинг, протест(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Дольщики подписали Резолюцию митинга, которая будет в ближайшие дни направлена во все инстанции и контролирующие долевое строительство органы власти, Прокуратуру и СК Московской области.

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В Подмосковье обманутые дольщики объединились и вышли на совместный митинг

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Теги: обманутые дольщики, митинг в Подмосковье



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