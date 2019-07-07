ПАСЕ не меняет позицию по Крыму, но рассчитывает на диалог с Россией

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что ассамблея не меняет свою позицию по территориальной принадлежности Крыма, но рассчитывает на сотрудничество с Россией после восстановления полномочий ее делегации, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление прозвучало сегодня в Люксембурге, на 28 сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Лилиан Паскье подчеркнула, что отсутствие диалога с Россией может завести ситуацию в тупик. Она отметила, что Россия не участвовала в работе ПАСЕ пять лет из-за конфликта на востоке Украины и "противоправной аннексии Крыма" - так в странах ЕС называют возвращение полуострова в состав РФ по итогам референдума в 2014 г.

"Ассамблея выразила свою четкую и ясную политическую позицию, которая не изменилась. Мы продолжаем отстаивать принципы международного права, которым мы все привержены. Мы сможем вновь работать с российскими коллегами, в том числе над проблемами... потому что утверждение полномочий - это не карт-бланш", - приводит издание слова Паскье.

По ее словам, отсутствие диалога создает угрозу "политического тупика" и препятствует правозащитной работе, потому ассамблея приняла решения об утверждении полномочий российской делегации без ограничения прав на участие.

Напомним, делегация РФ была лишена права голосовать в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму. Тогда же российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

26 июня полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.