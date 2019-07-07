29 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Курт Волкер (2018) | Фото: Reuters

Волкер: Украина должна принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями

Верховной раде Украины нового созыва нужно будет принять или обновить законы, связанные с Минскими соглашениями, в частности законы об особом статусе Донбасса, амнистии и местных выборах. Об этом заявил "Голосу Америки" спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
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Это противоречит тому, что Волкер говорил ранее. В конце мая он заявил, что Украина "не может пойти в выполнении Минских соглашений дальше, чем она уже сделала", а в пробуксовке соглашений якобы виновата Россия. То есть за месяц Волкер изменил свое мнение в той части, которая связана с Украиной. Теперь, как он считает, Украина все же может продвинуться в Минском процессе.

"Именно украинская сторона должна вести этот процесс", - сказал он.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский хочет разрешения конфликта в Донбассе, но не имеет еще поддержки парламента. Поэтому нужно подождать, пока начнет работать новый состав парламента. Но США Зеленского однозначно поддерживают.

Также Волкер анонсировал возможную встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым по Донбассу, но снова повторил позицию США, что проблема заключается в действиях России, и это практически перечеркивает его признание того, что Украина должна выполнить политическую часть "Минска-2".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин заявил, что от Москвы нельзя требовать выполнения той части Минских соглашений, которая зависит от Киева. Зеленский же в ходе состоявшегося на днях визита в Канаду обвинил в продолжении конфликта Россию. Ранее он отверг как особый статус Донбасса, так и амнистию для участников конфликта, и отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР.

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Волкер: Украина должна принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями

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Теги: Украина, Минские соглашения, Курт Волкер, Донбасс



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