Мутко потребовал увольнения мэра из затопленного района за использование техники в личных целях

Вице-премьер России, глава комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от выполнения своих обязанностей главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова, сообщает ТАСС.

Соответствующее требование прозвучало после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа. Автор видеоролика, говорит, что этот дом принадлежит главе района, и что вместо того, чтобы помогать простым гражданам, коммунальщики в первую очередь, ведут работы на участке мэра.

Виталий Мутко поручил проверить опубликованную информацию. Также провести проверку СКР поручила прокуратура.

Факт использования спецтехники в личных целях подтвердился. В результате вице-премьер потребовал уволить Худоногова.