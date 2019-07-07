Россию призвали отказаться от признания независимости Абхазии и Северной Осетии

Сегодня комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также Россию обвинили в "оккупации" и "аннексии" двух стран, сообщает ТАСС.

Основным автором текста резолюции выступила грузинская парламентарий Софио Кацарава. Республика Абхазия и Южная Осетия в нем названы "оккупированными территориями Грузии". ПА ОБСЕ выражает поддержку "суверенитету и территориальной целостности Грузии". Также в документе выражена серьезная озабоченность из-за того, что "Грузия лишена возможности осуществлять законную юрисдикцию над своей территорией в связи с незаконной оккупацией Российской Федерацией и ее шагами в направлении фактической аннексии" двух республик, сообщает издание.

В документе также говорится о том, что в республиках якобы идет наращивание военного присутствия. ПА ОБСЕ призывает Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Юной Осетии, прекратить нарушать права человека, преследовать по "политическим мотивам"и допустить в республики международных правозащитников, включая исполнительные структуры ОБСЕ.

В ответ член российской делегации, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ признала Абхазию и Южную Осетию на основе волеизъявления народа республик и руководствуясь уставом ООН. Он подчеркнул, что на сегодняшний день обе республики состоялись как современные государства, создали институты государственности, в том числе органы исполнительной, законодательной и судебной власти. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что в уставе ООН закреплено право народов на самоопределение и заявил, что долгое время население этих территорий терпели унижения и издевательства.

В итоге, резолюцию поддержали 50 членов национальных делегаций, пятеро выступили против, девять воздержались.

Напомним, в августе 2008 г. после вооруженного конфликта Южная Осетия объявила о независимости. РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость этих двух государств признают в Никарагуа, Венесуэле, Науру и Сирии.