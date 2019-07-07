29 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2005) | Фото: zooex.baikal.ru

Сотрудница красноярского театра скончалась после того, как ее укусил клещ в дендрарии Екатеринбурга

Сотрудница костюмерного цеха красноярского Театра имени Пушкина скончалась после укуса клеща, который укусил ее в дендрариуме Екатеринбурга. Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщает "ТВК Красноярск" со ссылкой на пресс-секретаря театра Марию Сикору, в столицу Урала девушка и ее муж, также работающий в театре, приехали на гастроли. После обнаружения клеща, пострадавшая сразу обратилась в больницу, где врачи диагностировали боррелиоз, поставили уколы и прописали необходимые лекарства. Деньги на лечение собирали всем театральным сообществом.

Красноярка благополучно вернулась в родной город, отработала до конца театрального сезона. По словам коллег, чувствовала она себя хорошо, симптомов болезни не было. Однако потом ей стало плохо, она впала в кому и спустя два дня скончалась.

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Сотрудница красноярского театра скончалась после того, как ее укусил клещ в дендрарии Екатеринбурга

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Теги: клещ, укус, смерть, боррелиоз



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