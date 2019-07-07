Самолет Utair, летящий из Сургута в Ростов - на - Дону, совершил вынужденную посадку в Уфе

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Ростов - на - Дону совершил экстренную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани Уфы.

Лайнер приземлился в 10.13 по местному времени. Пассажира 1947 года рождения осмотрели врачи и отправили его в городскую клиническую больницу №22. О причинах ухудшения самочувствия пока ничего неизвестно.

Всего на борту самолета находились 104 пассажира.