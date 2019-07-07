Бывший полпред Порошенко предлагает дать Крыму воду в обмен на северную часть полуострова

Украина могла бы предложить России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на северную часть российского полуострова. Об этом заявил "Громадскому" бывший представитель президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин, который, впрочем, представлял Порошенко в Крыму только на бумаге.

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Он отметил, что Украина может шантажировать Россию дальнейшими непоставками воды по Северо-Крымскому каналу, угрожая превратить северную часть региона в пустыню и уничтожить его промышленный потенциал. И привел в пример два моногорода - Красноперекопск и Армянск, которые больше всего страдают от отсутствия воды. По мнению Бабина, Украина могла бы дать им воду, но Россия должна отдать их Украине или пойти на переговоры с Киевом для определения их статуса.

"Россия должна четко сказать самой себе, а также населению на "оккупированных" территориях: да, мы хотим, чтобы здесь никто не жил, и поэтому мы дальше будем вести такую политику. Или: мы хотим вас спасти, поэтому идем на переговоры с Украиной", - сказал Бабин.

Но поскольку Россия на переговоры не идет, то Украина сама будет делать все, чтобы там нельзя было жить. Именно такой вывод следует из слов Бабина, который назвал восстановление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому "предательством интересов украинского народа", которого допустить нельзя.

Напомним, в прошлом году украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак выдвинул условие России для возобновления подачи воды - признать "оккупацию" Крыма. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал это условие неприемлемым и циничным и напомнил, что во время энергоблокады Киев ставил такое же условие.

При этом, как сообщало Накануне.RU, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявлял, что Киев не подает воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, так как в республике не могут обеспечить ее прием.