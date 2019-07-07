Восстание мертвецов: жители Чернушки нашли пустой гроб на кладбище

Жители Чернушки нашли пустой открытый гроб на мусульманском кладбище. О находке сообщили в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Гроб обтянут синей тканью. Интернет-пользователи предположили, что покойника похоронили по обычаям - в саване, а гроб использовали для того, чтобы принести на кладбище тело, а после похорон - забыли убрать.

Не обошлось и без черного юмора: "Так началось... Достаем дробовики, топоры, биты - зомби встают из могил", "Передумал умирать", "Ожил", - шутят комментаторы. Среди подписчиков были и те, кто упрекнул администрацию, за недосмотр. Также люди отметили, что подобные инциденты бывали и раньше.