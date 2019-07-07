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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
бензовоз, взряв, авария (2019) | Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший туристов. Есть погибшие

По факту гибели троих человек при взрыве бензовоза в Свердловской области возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня ночью в 00.15 по местному времени, на 44 километре автодороги Карпинск-Кытлым. Водитель бензовоза не выбрал безопасный скоростной режим, в результате не справился с управлением. Машина слетела в кювет, загорелась и взорвалась.

На цистерне ехала группа туристов: 10 человек. По предварительным данным, около 23.00 водителя остановили двое туристов и попросили их подвести до автодороги. Когда они ехали по промышленной дороге с Иовского плато в сторону дороги Карпинск - Кытлым, их остановили еще восемь туристов. Водитель разрешил им сесть на цистерну. Когда машина потеряла управление, водитель сказал своим пассажирам спрыгивать и выпрыгнул сам.

В результате аварии, по предварительным данным, трое погибли, еще семь пострадали и находятся в больницы в состоянии разной степени тяжести.

Установлено, что водитель бензовоза находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности двух или более лиц" УК РФ.

Надзорное ведомство проверяет соблюдения требований закона об охране труда по месту работы водителя. Также ведомство проверяет международный горный марафон "Конжак-2019" в части безопасности его проведения.

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В Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший туристов. Есть погибшие

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Теги: бензовоз, туристы, погибшие, уголовное дело



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