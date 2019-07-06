29 Июля 2020
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москва аэропорт шереметьево-1 самолеты авиакомпания аэрофлот норд (2008) | Фото: Накануне.ru

В Шереметьево ищут "бомбу" после анонимного сообщения об угрозе взрыва

В Шереметьево поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Сейчас аэропорт проверяют правоохранительные органы. При этом пассажиров и персонал эвакуировать не стали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Это далеко не первый случай анонимного "минирования" в столичном аэропорту. В последний раз "бомбу" искали здесь в мае: тогда пассажир, опаздывающий на рейс, решил с помощью звонка найти свою жену, потерявшуюся где-то на территории воздушной гавани. С начала года такие звонки поступали и во время так называемых "волн минирования", когда анонимные сообщения о минировании поступали в течение дня сразу в несколько общественных заведений, например, на вокзалы и торговые центры.

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В Шереметьево ищут "бомбу" после анонимного сообщения об угрозе взрыва

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Теги: шереметьево, анонимное минирование, поиск



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