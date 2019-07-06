Столичный "Локомотив" выиграл Суперкубок России

Московский "Локомотив" выиграл Суперкубок России в субботнем матче на "ВТБ-Арене" в столице. Соперник – питерский "Зенит" – уступил при счете 3:2.

Голы у "Зенита" забили Сердар Азмун и Магомед Оздоев, у "Локомотива" – Федор Смолов и дважды отличился Алексей Миранчук.

Матчи за Суперкубок России между действующими чемпионом и обладателем Кубка страны традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в РФ. Впервые матч прошел в 2003 году, тогда "Локомотив" взял верх над столичным ЦСКА, вырвав победу в серии пенальти. В прошлом году вновь встретились эти команды, титул выиграл ЦСКА. Он - самый титулованный участник, Суперкубок он выигрывал семь раз.