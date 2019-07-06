Минимум 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре во Флориде

Не менее 20 человек пострадали в субботу во время взрыв газа в торгово-развлекательном центре на юге Флориды. По предварительным данным, взрыв произошел в ресторане, который был полностью разрушен, обвалилась крыша, выбито остекление примыкавших к этому крылу ТЦ зданий.

Очевидцы рассказывают, что сначала приняли взрыв за гром грозы или землетрясение. Разброс осколков был очень большим: поврежденными оказались даже машины, стоявшие через дорогу от торгового центра.

Сейчас место ЧП обследуют спасатели с поисковыми собаками. По предварительным данным, жертв нет, но есть пострадавшие.