29 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
взрыв газа во Флориде (2019) | Фото:abccolumbia.com

Минимум 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре во Флориде

Не менее 20 человек пострадали в субботу во время взрыв газа в торгово-развлекательном центре на юге Флориды. По предварительным данным, взрыв произошел в ресторане, который был полностью разрушен, обвалилась крыша, выбито остекление примыкавших к этому крылу ТЦ зданий.

Очевидцы рассказывают, что сначала приняли взрыв за гром грозы или землетрясение. Разброс осколков был очень большим: поврежденными оказались даже машины, стоявшие через дорогу от торгового центра.

Сейчас место ЧП обследуют спасатели с поисковыми собаками. По предварительным данным, жертв нет, но есть пострадавшие.

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Минимум 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре во Флориде

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Теги: флорида, взрыв газа, ресторан



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