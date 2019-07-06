Онищенко заявил, что спас грузинское виноделие и ему должны поставить памятник в Грузии

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который ранее возглавлял Роспотребнадзор, заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас грузинское виноделие.

Об этом он заявил журналисту грузинской телекомпании "Рустави 2" в Люксембурге, где он в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Онищенко ранее возглавлял Роспотребнадзор, в том числе, и в 2006 году, когда была введен запрет на поставки в РФ вина, минеральной воды, сельхозпродукции из Грузии, напоминает "Интерфакс".

На просьбу прокомментировать нынешнее обострение отношений Москвы и Тбилиси Онищенко ответил, что вина за это лежит на грузинской стороне, так как именно грузинская оппозиция устроила провокацию. При этом он напомнил, что экономические санкции Россия не вводила, но в случае новых недружественных шагов соседнего государства российские власти могут пойти и на этот шаг: запретить ввоз товаров.