28 Июля 2020
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Общество За рубежом
принц Гарри Меган Маркл Арчи Харрисон (2019) | Фото:instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри и Меган Маркл показали фото с крестин сына Арчи Харрисона

Принц Гарри (34) и Меган Маркл (37) покрестили своего двухмесячного сына Арчи Харрисона. Приватная церемония, на которой присутствовали 25 человек из числа друзей и родственников, прошла в Виндзорском замке. Хотя мальчик не получил при рождении никакого титула, он является правнуком королевы Елизаветы II и обряд его крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэмбли, который совершает все церковные таинства членов королевской семьи.
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На крестинах отсутствовали королева и ее супруг, прадед Арчи Харрисона принц Филипп. По официальной версии, они уехали в любимое поместье Елизаветы Сандрингем. В тайне держат и имена крестных родителей мальчика – Меган и Гарри заранее объявили, что не хотят публикации их имен.

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На двух фотографиях, опубликованных на официальной странице Меган и Гарри в Instagram, они запечатлены в весьма необычной компании. На общем фото вместе с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон, матерью Меган Дорией Рагланд, отцом Гарри принцем Чарльзом и его мачехой Камиллой Паркер-Боулз нашлось место двум сестрам принцессы Дианы, матери Гарри. Их не часто приглашают на мероприятия королевской семьи, у родственниц принца с материнской стороны напряженные, мягко говоря, отношения с Виндзорами. Тем не менее, на снимке все улыбаются, хотя позы и лица у родни весьма напряженные. На второй фотографии – черно-белой – крупным планом запечатлено лицо ребенка и склонившиеся над ним родители.

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Принц Гарри и Меган Маркл показали фото с крестин сына Арчи Харрисона

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Теги: принц гарри, меган маркл, арчи харрисон, крестины, британская королевская семья



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