28 Июля 2020
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МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

«Сел и поехал» из Санкт-Петербурга на Сахалин. Мотопутешественник Кобяк снимет фильм о спасателях.

Накануне в Екатеринбурге побывал мотопутешественник Павел Кобяк, передает корреспондент Накануне.RU. Кобяк снимает новый фильм, который будет посвящен спасателям. А партнером проекта стала корпорация «Роснефть».

Стоит отметить, что Кобяк совершает мотопробег «Сел и поехал» из Санкт-Петербурга на Сахалин. Но это не просто мотопробег, а еще и сбор материала для фильма «Герои нашего времени», который, по мысли автора, будет посвящен работе спасателей и пожарных. Автор-мотопушественник намерен завершить проект в этом году, чтобы в следующем фильм можно было показать в российских школах, чтобы, как говорит автор, "школьники знали, насколько интересная есть профессия, насколько там много интересной техники: и мотоциклы, и квадроциклы, и вертолеты".

Сама мотоэкспедиция рассчитана на пробег в 13 тысяч километров, пройдет по двадцати крупным городам и займет примерно за три недели. В городах, которые посетит мотопутешественник, он намерен встретиться с пожарными, спасателями, курсантами и свидетелями чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что кроем самого фильма по итогам экспедиции будет выпущен еще и документальный сериал.

мотопутешественник,павел кобяк(2019)|Фото:федерал пресс

Отметим, что проект приурочен к 30-летию МЧС, которое будет отмечаться в 2020 году. Кобяк выбирал героев своих проектов сознательно:«Это порядочные, честные, справедливые люди, у которых отсутствуют болезни тщеславия и гордыни. Они скромны, немногословны, но в них чувствуется внутренняя дисциплина и дух».

«Нас поддержала «Роснефть», и мы очень благодарны за доверие», – рассказал корреспондентам городских СМИ Кобяк. По его словам, компания и ее партнеры обеспечили мотоциклистов топливом во время экспедиции. «Мы обязательно пригласим на кинопоказ представителей «Роснефти» и включим в фильм все преимущества данной компании – и бензина, и масла», – пообещал автор проекта.

Стоит отметить, что Кобяк уже успешно снял несколько кинолент: он ездил в Афганистан, на Колыму, в пустыню Гоби. Прошлогодний фильм был посвящен жизни нефтяников и газовиков Югры и Ямала. «Была идея раскрыть условия жизни сотрудников, зарабатывающих деньги всей стране», – объяснил Кобяк.

Мотопробег стартовал в Санкт-Петербурге, на следующей неделе группа прибудет в Новосибирск, а завершится мотопробег на Сахалине.

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«Сел и поехал» из Санкт-Петербурга на Сахалин. Мотопутешественник Кобяк снимет фильм о спасателях.

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Теги: мотопутешественник, кобяк, мотопробег, роснефть, фильм



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