Тетю искалеченной 7-летней девочки из Ингушетии заключили под стражу

Суд в Ингушетии согласился с доводами СКР и решил взять под стражу 35-летнюю жительницу города Сунжа. Она является родной тетей по линии отца для искалеченной 7-летней девочки, которую сейчас врачи спасают от ампутации руки и других последствий издевательств.

Уголовное дело было возбуждено по п. "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

"4 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия доставлена семилетняя девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. По версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительницей города Сунжа, которая является ей родной тетей по линии отца. Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки, мать проживает отдельно. Следователями установлены и допрошены родители девочки, а также соседи и другие свидетели", - говорится в сообщении СКР.

Подозреваемая вину не признала. В настоящее время пострадавшей девочке оказывают помощь врачи в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, ответственных за соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, а также действиям родителей в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.