ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России. Автором документа выступил депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов, пишут "Известия".

В документе говорится, что ОБСЕ уважает суверенитет и территориальную целостность Украины в исторических границах, в которые входит и Крым. Россию призывают вернуть полуостров под контроль Украины, передает ТАСС.

Резолюция также заявляет о растущей милитаризации Крымского полуострова и Азовского моря со стороны России.