28 Июля 2020
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обсе, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (2014) | Фото:

ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России. Автором документа выступил депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов, пишут "Известия".

В документе говорится, что ОБСЕ уважает суверенитет и территориальную целостность Украины в исторических границах, в которые входит и Крым. Россию призывают вернуть полуостров под контроль Украины, передает ТАСС.

Резолюция также заявляет о растущей милитаризации Крымского полуострова и Азовского моря со стороны России.

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ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

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Теги: обсе, украина, крым, россия



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