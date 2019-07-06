У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии на перевозку пассажиров

У капитана прогулочного катера "Атолл", затонувшего накануне в районе поселка Джубга на Черном море, не было лицензии на перевозку пассажиров. Об этом со ссылкой на зампрокурора Южной межрегиональной транспортной прокуратуры Валерия Козлова сообщает РИА Новости.

Капитан также не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В связи с этим возбуждено административное дело, также прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности базой для стоянки судов и службой капитана порта.

По словам Козлова, следствие рассматривает перегруз катера как основную версию крушения.

Между тем, в Южном следственном управлении на транспорте СКР Накануне.RU сообщили: "в настоящее время судоводитель задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу".

Напомним, в результате переворота судна утонули две женщины. Всего на борту находилось 55 человек, хотя катер, по разным данным, рассчитан то ли на 10, то ли на 20 человек. Уголовное дело возбуждено по признакам ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).