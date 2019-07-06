28 Июля 2020
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&quot;ВТБ Арена&quot;, стадион &quot;Динамо&quot; (2019) | Фото: instagram.com/nikybwd

В московском метро предупредили о возможности "ситуативных ограничений" после Суперкубка России

Московский метрополитен предупредил о возможных "ситуативных ограничениях" по просьбе полиции на ближайших к "ВТБ Арене" станциях. Они могут вводиться вечером в субботу, 6 июля – после окончания матча за Суперкубок России, в котором встретятся питерский "Зенит" и московский "Локомотив". Матч начнется в 19.00 мск.

"До стадиона удобнее добираться через станции "Динамо", "Петровский парк", "Белорусская", - сообщили в метро. - Пожалуйста, покупайте билеты для поездок в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания  мероприятия.  Вы также можете оплатить проезд картой прямо на турникете".

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В московском метро предупредили о возможности "ситуативных ограничений" после Суперкубка России

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Теги: суперкубок россии, финал, зенит - локомотив, метро, москва



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