В московском метро предупредили о возможности "ситуативных ограничений" после Суперкубка России

Московский метрополитен предупредил о возможных "ситуативных ограничениях" по просьбе полиции на ближайших к "ВТБ Арене" станциях. Они могут вводиться вечером в субботу, 6 июля – после окончания матча за Суперкубок России, в котором встретятся питерский "Зенит" и московский "Локомотив". Матч начнется в 19.00 мск.

"До стадиона удобнее добираться через станции "Динамо", "Петровский парк", "Белорусская", - сообщили в метро. - Пожалуйста, покупайте билеты для поездок в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия. Вы также можете оплатить проезд картой прямо на турникете".