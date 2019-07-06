28 Июля 2020
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паводок наводнение подтопление Иркутская область (2019) | Фото:Роскосмос

Военнослужащие закончат ликвидацию паводка в Иркутской области к 20 июля

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в Иркутскую область обозначил срок завершения работ военных подразделений, помогающих ликвидировать последствия наводнения в регионе.

"Двадцатого июля мы должны завершить все работы, всё сдать документально и возвращать войска", - сказал Булгаков.

Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области 5 июля. Для этих целей в регион дополнительно переброшены более 10 единиц спецтехники - самосвалы, грейдеры и экскаваторы, сообщили Накануне.RUU в ДИМК МО РФ.

Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.