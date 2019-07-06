Организаторы "ИННОПРОМа" рассказали, как удобнее всего добраться до "Екатеринбург-ЭКСПО"

28 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
перехватывающая парковка (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

Организаторы "ИННОПРОМа" рассказали, как удобнее всего добраться до "Екатеринбург-ЭКСПО"

В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали о наиболее удобных способах добраться на выставку "ИННОПРОМ-2019".

Для посетителей, желающих доехать до МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" на личном транспорте будет организована перехватывающая парковка на территории "Сима-Ленда" – по адресу ул. Черняховского 86/12 можно будет оставить свой автомобиль и пересесть в специальный шаттл, который доставит на территорию центра. Шаттлы будут ходить от "Сима-Ленда" с 8.30 до 19.30 с интервалом 20 минут. Обратные шаттлы организованы с 8.45 до 19.45 с интервалом 20 минут.

"Обращаем ваше внимание, что доступ на парковку международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" будет возможен только по заранее оформленным пропускам, рекомендуем пользоваться шаттлами", - советуют организаторы.

В этом году организованы и специальные автобусные рейсы из города. До выставочного центра можно будет добраться от станции метро "Ботаническая" на прямом автобусе, они будут ходить с 8.00 до 20.00 с интервалом 15 минут. От метро "Площадь 1905 года" автобусы до "Екатеринбург-ЭКСПО" будут отправляться с 8.00 до 19.00 с интервалом 45 минут.