28 Июля 2020
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Общество Свердловская область
плотинка Екатеринбург 100е горожане праздник (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

В Екатеринбурге прошел спортивный праздник в честь летней Универсиады 2023 года

Губернатор Свердловской области поприветствовал гостей спортивного праздника, который прошел в центре Екатеринбурга в честь летней Универсиады 2023 года. Напомним, на минувшей неделе стало известно, что столица Урала выбрана местом проведения этого всемирного спортивного мероприятия.  

"Я сегодня вместе с вами радуюсь тому, что в год 300-летия Екатеринбурга у нас здесь пройдут всемирные студенческие игры — Универсиада! К этому времени нам нужно будет ударно потрудиться. Но прежде хочу обратиться со словами благодарности к тем, что нас поддержал, к президенту страны, а также к тем, кто продвигал заявку для того, чтобы положительное решение FISU состоялось. Мы сделаем все, чтобы Универсиада 2023 года стала ярким и запоминающимся спортивным событием, которое будут помнить миллионы наших гостей", — заявил Куйвашев собравшимся в Историческом сквере Екатеринбурга.