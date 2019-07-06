В Минкомсвязи хотят создать "русскую "Википедию" с использованием госбюджета

Минкомсвязи России готовит закон о создании "общенационального интерактивного энциклопедического портала", который в сети уже окрестили "русской Википедией". Предполагается, что его созданием займется издательство "Большая Российская энциклопедия", а деньги будут выделены в виде субсидий. Проект документа размещен на официальном сайте нормативных правовых актов.

В 2016 году занимавший на тот момент должность директора Российской национальной библиотеки Александр Вислый заявлял, что именно этот ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным "конкурентом "Википедии". В том же году председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая должна была заняться созданием такого интернет-ресурса. В нее тогда вошел 21 человек, в том числе первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, напоминает РБК.

Между тем, проект уже подвергся критике. В интервью радиостанции "Говорит Москва" зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов сообщил, что подобный способ финансирования не даст должного результата. По его мнению, у "Википедии" и так существует много аналогов.

"Ну, понятно. Если из государственного бюджета [финансировать] – то это нецелесообразно. Есть "Википедия", ей можно пользоваться. У нас очень много вариантов, куда можно направить эти средства. А мы пока как-то дублируем, плетёмся, повторяем уже созданное. Я считаю, это не совсем правильно. Если сами пользователи участвуют в создании этих ресурсов – тогда это можно", - отметил депутат.