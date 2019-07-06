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Экономика В России За рубежом
нефтепровод Дружба, Лопатино (2019) | Фото: vk.com/нефтепровод &quot;Дружба&quot;

Иностранные операторы принимают нефть из "Дружбы" по плану – "Транснефть"

В компании "Транснефть" опровергли информацию о том, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы "Дружба" приостановили прием углеводородов из-за повышенного уровня загрязнения.

Так, советник президента компании Игорь Демин заявил, что иностранные операторы принимают нефть из России в соответствии с графиком.

"Мы связались с польскими и немецкими трубопроводными операторами по линии диспетчеризации, они принимают нефть по плану. Нигде отклонений от графика нет", - цитирует Демина РИА Новости. По словам представителя "Транснефти", в выходные иностранцы продолжат работу в соответствии с планом.

О приостановке импорта нефти из "Дружбы" из-за повышения органических хлоридов сообщили иностранные СМИ со ссылкой на компанию Shell.

В конце июня "Транснефть" сообщала о новом загрязнении нефти хлорорганикой, зафиксированное на участке "Дружбы" между Белоруссией и Польшей. Тогда перекачка была приостановлена, но вскоре пробы показали, что примеси больше нет.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля этого года. Как сообщало Накануне.RU, "Транснефть" выразила готовность возместить ущерб, который был причинен нефтяным компаниям из-за поставок "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба".

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Иностранные операторы принимают нефть из "Дружбы" по плану – "Транснефть"

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Теги: нефтепровод дружба, транснефть, shell



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