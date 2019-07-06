28 Июля 2020
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Политика Москва
любовь соболь, подписи,избирком (2019) | Фото:ФАН

Соболь попыталась устроить шоу из передачи подписей в избирком, но его никто не заметил

6 июня, в последний день, когда кандидаты в Мосгордуму могут передать подписные листы в Мосгоризбирком, сторонница блогера Алексея Навального превратила эту процедуру в настоящее шоу. «Крикливая женщина в красном» прошлась по Арбату с немногочисленными поклонниками, торжественно неся в руках коробку с логотипом.

любовь соболь, подписи,избирком(2019)|Фото:ФАН

Справедливости ради стоит отметить, что данная фотография не отображает действительности. На ней не видно, что в выходной день сопровождать Соболь вышли от силы человек 30. И это если считать журналистов и личную охрану юристки так называемого ФБК.

Известная скандалистка шла с подписями по улицам Москвы с гордо поднятой головой, словно, не она участвовала в выживании Нюты Федмессер с выборов, не она довела до госпитализации беременную Маргариту Симоньян и не ее «активистов» застала полиция за подделкой подписей. Историю с фальсификацией «автографов» Соболь до сих пор избегает, не давая журналистам никаких комментариев на этот счет.

«Шествие» показало, что реальной поддержки народа у неё , по сути, нет. Даже бывшие коллеги в ней разочарованы.

К примеру, экс-юрист ФБК Виталий Серуканов поведал, что о подделке подписей избирателей Соболь задумывалась еще в далеком 2014 году. Однако тогда ей не хватило решимости. В этом же году, как показала история со «штабом рисовальщиков», у одиозного кандидата на руках оказалось не более трех тысяч «чистых» подписей. Для регистрации же требуется около пяти тысяч подписей.

Если же «чудесный» рост популярности Соболь в избиркоме разоблачат, и её откажутся регистрировать, юристка , можно предположить, тут же поднимет страшную шумиху, обвинив в своих неудачах «режим». Именно для этого она вместе с Навальным в течение всего месяца сетовала на трудности сбора подписей, выдумывала «козни врагов», пытаясь подогреть интерес малочисленной публики.

 

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Соболь попыталась устроить шоу из передачи подписей в избирком, но его никто не заметил

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Теги: любовь соболь, подписи, избирком, шествие, выборы в мосгордуму



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