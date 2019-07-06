СМИ: Европейский авиарегулятор нашел у Boeing 737 MAX проблему с автопилотом

Европейский авиационный регулятор (EASA) выдвинул корпорации Boeing требование устранения пяти проблем, имеющихся, на взгляд специалистов, у самолетов 737 MAX – в дополнение к тем, о которых уже известно.

Как сообщает Bloomberg, до устранения этих проблем регулятор не позволит данному типу самолета вернуться в небо над Европой. По словам источника издания, четыре проблемы связаны с обновлением программного обеспечения, над которым сейчас работает корпорация. А вот пятая проблема – новая, она связана с работой автопилота.

Список вероятных неполадок отправлен также в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Между тем, во время недавнего парижского авиасалона Ле Бурже Boeing заключил контракт на поставку 200 самолетов 737 MAX европейскому консорциуму International Airlines Group (IAG), в который входят такие гиганты как British Airways и Iberia. Заказ включает самолеты моделей 737 MAX8 и 737 MAX10. Поставки запланированы на 2023-2027 годы. Каталожная цена этого заказа превышает $24 млрд.

Напомним, самолеты типа Boeing 737 MAX были приземлены регуляторами по всему миру после двух катастроф, унесших за полгода 350 жизней. Предположительно, причиной их могли стать дефекты программного обеспечения самолетов.