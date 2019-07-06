Кадровое решение по арестованному помощнику уральского полпреда будет принято 8 июля

В понедельник, 8 июля, у полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе пройдет оперативное совещание, посвященное ситуации с арестом помощника полпреда Александра Воробьева. Об этом рассказал заместитель полпреда Борис Кириллов.

"Работаем в обычном режиме. С Воробьёвым я был не очень близко знаком, поэтому мне сложно комментировать его психологические характеристики. Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя. Утром 8 июля (полпред) Николай Цуканов проведёт оперативное совещание и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом", — рассказал Кириллов агентству ТАСС.

Напомним, накануне по ходатайству ФСБ Лефортовский суд в Москве арестовал Воробьева до начала сентября. Федеральная служба безопасности подозревает чиновника в госизмене.