28 Июля 2020
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Сангаджи Тарбаев (2019) | Фото:Википедия

Капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН "Сборная РУДН" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет первым из тройки кандидатов в сенаторы от Калмыкии, сообщает РБК.

Тарбаев подтвердил, что получил соответствующее предложение. "Дело в том, что тут еще нужно пройти согласование, — добавил он. — В случае, если кандидатура будет утверждена, я приведу все свои документы в соответствие с требованиями [закона] к статусу сенатора".

По данным ЕГРЮЛ, Тарбаев — совладец телекомпании My Way Productions, фирмы Fight Nights, проводящей турниры по смешанным единоборствам. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, также был совладельцем Fight Nights.

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Капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева выдвинут в сенаторы от Калмыкии

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Теги: сангаджи тарбаев, сенат, совет федерации, сборная рудн, калмыкия, бату хасиков



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